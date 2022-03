Jim Carrey reage ao Charada de Batman

Jim Carrey já teve seu momento de viver o Charada nos cinemas, quando atuou no filme Batman Forever. Em entrevista recente à Unilad, falou sobre ver seu personagem ser representado novamente, agora com Paul Dano no papel.

Carrey revela que não assistiu ao filme, mas revela admiração por Dano: “Eu não vi. É uma versão muito sombria. Tenho emoções misturadas sobre isso. Cada um na sua e tudo mais. Eu o amo como ator, ele é um tremendo ator.”

Ele disse, ainda, que não se sente atraído pela reinvenção do Charada nas mãos de Matt Reeves:

“Há um pouco de preocupação em mim sobre gravar os rostos das pessoas e encorajar as pessoas a fazerem o mesmo. Alguns doentios por aí que podem adotar esse método. Eu tenho consciência sobre as coisas que escolho. Robotnik tem bombas de desenho animado e ninguém se machuca. Eu sei que há um lugar para [O Batman], e eu não quero criticar, mas não é o meu tipo de coisa… está muito bem feito, esses filmes estão muito bem feitos.”

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.