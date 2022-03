Kate Winslet quebrou recorde de Tom Cruise durante filmagens de Avatar 2

Avatar, sucesso de bilheteria de 2009 que revolucionou o uso da tecnologia 3D nos cinemas, finalmente lançará sua tão aguardada sequência no fim deste ano de 2022.

Apesar da estreia estar cada vez mais próxima, ainda não foram divulgadas grandes informações sobre o filme, exceto que desta vez a história se concentrará nos oceanos e em várias regiões submarinas de Pandora e, por isso, podemos aguardar grandes cenas subaquáticas.

Kate Winslet é um dos nomes que se junta ao elenco de Avatar 2, e ela já chega à franquia quebrando um recorde importantíssimo: para as gravações de uma cena, Winslet conseguiu prender a respiração em baixo d’água por incríveis 7 minutos e 14 segundos.

O número é superior ao de Tom Cruise, que ficou sem respirar por 6 minutos e 30 segundos no filme Missão: Impossível – Nação Secreta, e detinha o recorde até então.

A atriz comenta ao Entertainment Tonight: “Foi brilhante e eu estava muito orgulhosa de mim mesma e provavelmente nunca mais serei capaz de fazer isso de novo. Isso aconteceu no final de quatro semanas de treinamento bastante intenso e foi no tanque de mergulho, no tanque de treinamento. Mas eu adorei.”

Sem novo adiamento

A data de lançamento de Avatar 2 de James Cameron não será alterada novamente, segundo Steve Asbell.

Durante a mesma entrevista para o Hollywood Reporter, o presidente do 20th Century Studios confirmou que a data de lançamento continua marcada para 15 de dezembro de 2022.

“Vai ser lançado nessa data. De verdade. Vai surpreender as pessoas. Vocês não estão prontos para o que James Cameron está fazendo.”

Como mencionado anteriormente, Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.