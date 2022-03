Keanu Reeves será o quarto Batman de 2022

O cinema terá quatro versões do Batman em 2022. Uma dessas versões é interpretada por ninguém menos que Keanu Reeves.

Keanu Reeves dá voz ao Batman em DC Liga dos Super-Pets, uma nova animação. Isto acabou sendo confirmado em um trailer recente, que apresenta uma divertida abordagem sobre o personagem.

A voz de Keanu Reeves se encaixou muito bem ao Batman, com os fãs já adorando a escolha.

Vale destacar, no entanto, que Batman naturalmente não é o destaque dessa animação, com o foco estando em Krypto, o cachorro do Superman, reunindo uma equipe de animais de estimação para salvar a Liga da Justiça.

Caso tenha ficado curioso para ouvir Keanu Reeves como Batman, confira abaixo o recente trailer de DC Liga dos Super-Pets, que estreia em 19 de maio no Brasil.

Quais são as outras versões do Batman em 2022?

Robert Pattinson é o primeiro Batman de 2022.

Seu longa-metragem, intitulado Batman no Brasil, vem fazendo um grande sucesso com a crítica e com o público, com alguns fãs argumentando que Robert Pattinson consegue entregar a melhor versão do Cavaleiro das Trevas do cinema.

Depois, em 4 de novembro, teremos Michael Keaton e Ben Affleck em The Flash, que acontece dentro do DCEU.

Michael Keaton deve retornar mais uma vez em Batgirl, enquanto Ben Affleck pode fazer a sua despedida em definitivo como Batman.

Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas.

Já DC Liga dos Super-Pets, com Keanu Reeves como a voz do Batman, chega em 19 de maio.