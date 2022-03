Keanu Reeves tem todos os seus filmes banidos na China

A China supostamente baniu os filmes com Keanu Reeves nos serviços de streaming do país asiático. Isso vem como resposta ao apoio do ator ao Tibete.

Conforme LA Times, os principais serviços de streaming da China, incluindo Tencent, Bilibili e Xigua Video, removeram 19 filmes de Reeves de seus sites na semana passada.

Além disso, o nome do ator, Jinu Liweisi em chinês, foi apagado da Internet. Quando os usuários tentam pesquisar usando esse nome em determinadas plataformas, agora encontram um erro de leitura.

“Desculpe, nenhum resultado relacionado a ‘Keanu Reeves’ foi encontrado” e “Devido a leis, regulamentos e políticas relevantes, alguns resultados não são exibidos”.

Isso vem após Keanu Reeves ter sido criticado na China no início deste ano por expressar seu apoio ao Tibete. Ele participou do concerto beneficente anual da Tibet House US. O show foi realizado em 3 de março.

Amizade de Sandra Bullock e Keanu Reeves

Sandra Bullock revelou em uma entrevista à Esquire que Reeves uma vez apareceu em sua casa com champanhe e trufas para que ela pudesse experimentá-los, após ela ter revelado que nunca havia experimentado os dois ao mesmo tempo.

Segundo Bullock, Reeves chegou dizendo que achou que ela “gostaria de experimentar champanhe e trufas, para ver como é”.

Em entrevistas passadas, ambos admitiram que tinham uma queda um pelo outro durante as filmagens de Velocidade Máxima, mas estavam tão ocupados trabalhando que não perceberam que seus sentimentos eram correspondidos.

No entanto, Bullock disse na mesma entrevista à Esquire que está feliz por ela e Reeves nunca terem namorado, já que isso poderia ter arruinado a bela amizade entre eles se as coisas tivessem terminado mal. “Mas quem sabe? Keanu é um cara que, eu sinto, é amigo de todas as mulheres que ele já namorou. Eu não acho que haja alguém que tenha algo horrível a dizer sobre ele. Então talvez pudéssemos ter sobrevivido. Eu não sei”, completa a atriz.