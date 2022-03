Kraven: Ator mostra visual como vilão de Homem-Aranha e arranca elogios

A revista Hero Magazine compartilhou imagens de Aaron Taylor-Johnson e Andrew Garfield, de O Espetacular Homem-Aranha, elogiou o visual dele, que já está bem parecido com o de Kraven.

Taylor-Johnson viverá o famoso caçador da Marvel no filme Kraven, que se passará no mesmo universo de Venom e Morbius, que também chega em breve.

As fotos divulgadas pela Hero Magazine mostram o ator com barba curta e cabelo como o de Kraven nos quadrinhos. De fato, ele está bem parecido com o personagem, algo que Andrew Garfield apontou (via WGTC).

“Você parece perfeito agora, seu corpo, seu rosto, essa barba, esse cabelo”, disse Garfield. “Parece que você saiu direto de um painel dos quadrinhos, isso é incrível”.

Veja as fotos de Aaron Taylor-Johnson, abaixo.

NEW | aaron taylor johnson for hero magazine pic.twitter.com/1aAq35kvma — best of aaron taylor johnson (@atjarchive) March 7, 2022

Novo derivado de Homem-Aranha

Um dos personagens da Marvel do universo da Sony Pictures, Kraven é um dos anti-heróis mais icônicos e notórios da Marvel, que encontrou Venom e Pantera Negra, entre muitos outros, além de ser um dos inimigos mais conhecidos e formidáveis do Homem-Aranha.

O filme será lançado nos cinemas em 13 de janeiro de 2023.

Quanto a Camaleão, o personagem é o meio-irmão de Kraven e geralmente é retratado como um mestre dos disfarces, conhecido por sua capacidade de se passar por praticamente qualquer pessoa.

