Kristen Stewart interpretando Coringa em filme do Batman?￼

Desde que Robert Pattinson foi anunciado como Batman, os fãs de Crepúsculo só querem saber de uma coisa: quando que a Kristen Stewart vai interpretar o Coringa? Se depender da atriz, nunca.

Chegou aos cinemas em março de 2022 The Batman, o novo filme do morcego de Gotham com direção de Matt Reeves. O projeto marca a estreia de Robert Pattinson ao papel de Bruce Wayne, milionário de dia, herói de noite, e vários fãs compararam a personalidade de seu novo personagem com a de Edward Cullen, o icônico vampiro que brilha de Crepúsculo.

Após o sucesso da franquia adolescente, Pattinson mergulhou de cabeça em vários filmes artísticos e independentes, deixando de lado o cinema mainstream até Batman. Kristen Stewart, sua ex-namorada e companheira de dias de Crepúsculo, também tem um currículo pós-Twilight semelhante, e até mesmo foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua performance como Diana em Spencer, filme de Pablo Larraín.

Ao longo dos anos, Stewart mostrou certa propensão para papéis excêntricos e, em entrevista ao Variety, a atriz foi perguntada se gostaria de interpretar o Coringa, ao qual ela respondeu: [O Coringa] foi feito tão bem. Sinto que, talvez, não devêssemos ultrapassar essa linha, mas eu amo esse gostinho. Vamos tentar algo diferente. Estou totalmente disposta a interpretar uma pessoa esquisita e assustadora”.

No Twitter, a atriz reforça que não está interessada no papel: “Não, eu não quero interpretar o Coringa, e eles ficam tipo, ‘Kristen Stewart considera interpretar o Coringa’. Eu disse, “Eu literalmente disse que não queria, mas tudo bem.”

Não será dessa vez que os fãs de Crepúsculo verão Robert Pattinson e Kristen Stewart atuando juntos novamente.

Mais sobre Batman

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.