Lin-Manuel Miranda está otimista para Encanto 2 acontecer

Lin-Manuel Miranda acredita que Encanto 2 vai acontecer. O compositor do filme da Disney pensa que a situação é mais de “quando” o longa chega do que “se” vai ou não ser produzido.

A declaração otimista foi feita ao Collider. Miranda foi o compositor das canções de Encanto, assumindo papel essencial para o desenvolvimento da trama.

Continua depois da publicidade

Em primeiro lugar, o compositor disse querer voltar para Encanto 2, mesmo sem existir nada oficial. Depois, Lin-Manuel Miranda comentou que personagens como Dolores, Camilo e Isabella são interessantes para ganhar mais espaço na continuação do filme da Disney.

“Eu acho que existe um apetite para explorar a família Madrigal, levando em conta quantos personagens existem e todos dons deles. E também onde deixamos a história. Agora, há uma versão de que eles enfim percebem quem são. Para onde podemos ir agora? Acho que é uma questão de quando e não se, e de que forma vamos fazer isso”, destacou o compositor.

O astro ainda deixou em aberto como a história de Encanto 2 poderia ser contada. Lin-Manuel Miranda levantou a possibilidade de uma série.

“Nós não conversamos de que forma seguir, mas sim, eu aceitaria continuar explorando isso. Eu amo escrever para Dolores e Camilo. Amo escrever sobre eles. Amaria escrever mais sobre Isabella. Então, não sei de que forma vai ser, que ainda não conversamos sobre isso”, explicou Miranda.

Mais sobre Encanto, que está no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

Encanto pode ser visto no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.