Loki: 2ª temporada terá algo em comum com Cavaleiro da Lua

Os primeiros episódios de Cavaleiro da Lua chegaram hoje (30) ao Disney+, e a série tem uma ligação profunda com a 2ª temporada de Loki.

Além dos elogios de Oscar Isaac está recebendo por seu papel na série, as críticas têm creditado o sucesso do programa ao seu roteirista principal, Jeremy Slater, e ao diretor Mohamed Diab. Os outros dois diretores, Aaron Moorhead e Justin Benson, também conquistaram elogios, e eles estarão na segunda temporada da série estrelada por Tom Hiddleston.

Em entrevista ao ComicBook.com, Moorhead explicou que a próxima temporada de Loki terá algumas semelhanças notáveis ​​com sua série atual: “Acho que a maior coisa sobre Loki é que na verdade é muito parecido com Cavaleiro da Lua, onde não há razão para fazê-lo se não for algo novo e fresco”, explicou ele.

“É engraçado, parece que a Marvel estaria disposta a deixar passar, a menos que seja algo que eles sentiram o inesperado, como em Cavaleiro da Lua, e especialmente porque o Cavaleiro da Lua é um personagem onde ninguém sabe quase nada sobre ele, ainda. Em breve isso será mudado, certo? Todos na Marvel e nós mesmos ficamos muito animados quando somos presenteados com o inesperado”, comenta Moorhead.

Cavaleiro da Lua no Disney+

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua, alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

Cavaleiro da Lua já está disponível no Disney+.