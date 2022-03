Madame Web: Spin-off de Homem-Aranha contrata atriz de Euphoria

Sydney Sweeney, atriz conhecida por interpretar Cassie Howard na série Euphoria, da HBO Max, se junta ao elenco de futuro filme derivado do Homem-Aranha, na Sony.

Segundo informado pela imprensa americana nesta quarta (16), Sweeney entra para o elenco de Madame Teia (Madame Web), que já conta com a atriz Dakota Johnson (Cinquenta Tons de Cinza) e direção de S.J. Clarkson.

Não foi divulgado, no entanto, qual personagem Sweeney irá interpretar no longa, mas fãs apostam em Gata Negra ou Gwen Stacy.

Mais informações devem ser divulgadas nos próximos meses.

O que se sabe Madame Teia

Dakota Johnson, mais conhecida pelos filmes de 50 Tons de Cinza, irá estrelar um filme da Madame Teia, do universo do Homem-Aranha na Sony.

A atriz já está em negociações com o estúdio, conforme o Deadline. S.J. Clarkson, de Jessica Jones, vai dirigir o projeto, com roteiro de Matt Sazama e Burk Sharpless.

Madame Teia é retratada como uma mulher mais velha com miastenia grave, conectada a uma máquina para mantê-la com vida, que parece uma teia de aranha. Por conta da idade dela, a Madame Web nunca lutou diretamente contra vilões, por isso fontes do Deadline apontam que o projeto pode se tornar outra coisa.

Essa informação vem após o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que se tornou a maior estreia de 2021, com US$ 1,7 bilhões de dólares.

Madame Teia ainda não tem previsão de estreia.