Memes apontam que Batman e Crepúsculo tem mais em comum do que você imagina

Batman e Crepúsculo podem parecer filmes completamente diferentes, mas há fãs que enxergam alguns paralelos visuais entre as duas obras.

Naturalmente, ambas são estreladas por Robert Pattinson, mas há cenas que os fãs acreditam serem bem parecidas entre um filme e outro.

No Twitter, muitos estão criando memes comparando momentos de Crepúsculo com Batman e realmente, as comparações são hilárias.

Uma compara a cena em que Edward salva Bella no estacionamento com o de Bruce Wayne salvando o garoto no velório.

Já outra compara o olhar do Batman ao de Edward, já outra cria um paralelo entre o romance de Bella e Edward com o de Bruce e Selina. Mais uma fã apontou a semelhança visual dos dois personagem de óculos escuros.

Veja abaixo alguns desses memes.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.