Menina ucraniana emociona ao cantar ‘Let It Go’ em bunker; veja vídeo

Um vídeo de uma garotinha cantando Let It Go, de Frozen, em um abrigo antibombas na Ucrânia viralizou nas redes.

Marta Smekhova compartilhou o vídeo pela primeira vez no Facebook, em 3 de março. Ela disse ter sido gravado dentro de um abrigo na capital, em Kiev. A informação, no entanto, não foi verificada pela imprensa internacional.

Smekhova disse que obteve permissão da mãe da garota para filmar e publicar o vídeo. A menina é identificada como Amelia.

“Mesmo os homens não conseguiram conter as lágrimas”, escreveu Smekhova.

Disney reage ao vídeo

A performance de Amelia chamou a atenção até mesmo de Idina Menzel, que cantou a música em Frozen, da Disney.

“Nós enxergamos vocês. Nós realmente enxergamos vocês”, tuitou Menzel, acrescentando dois corações, um azul e outro amarelo, cores da bandeira ucraniana.

A compositora Kristen Anderson-Lopez, que escreveu a música com seu marido Robert Lopez, também tuitou:

“Querida garotinha com a bela voz, meu marido e eu escrevemos essa música como parte de uma história sobre a cura de uma família com dor. A maneira como você canta é como um truque de mágica que espalha a luz em seu coração e cura a todos que a ouvem”.

Bob Iger, ex-CEO da Walt Disney Company, também compartilhou o vídeo, dizendo: “Isso vai quebrar o seu coração”.

A invasão da Rússia à Ucrânia começou em 24 de fevereiro.