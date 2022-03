Missão Impossível 8 começa a ser filmado e terá muito dinheiro envolvido

O oitavo filme da franquia Missão Impossível já está sendo filmado, segundo informações compartilhadas pelo Collider e The Hollywood Reporter.

Ainda sem título definido, o projeto será dirigido por Christopher McQuarrie, que já tem um histórico com a saga, e trará Tom Cruise de volta ao seu papel principal.

Aliás, Missão Impossível 7 ainda nem foi finalizado, com previsão de lançamento apontado apenas para 2023, mas a continuidade da franquia já está garantida e pode atingir níveis ainda maiores.

Gravado em meio à pandemia, os dois filmes consecutivos enfrentaram diversos obstáculos com orçamentos inacreditáveis: Missão Impossível 7 já gastou cerca de US $ 290 milhões, com incentivos fiscais, sendo o maior da franquia antes mesmo de ser filmado.

Intrigas nos bastidores

Além disso, há rumores de uma tensão entre Cruise e o estúdio, dado ao novo método de lançar filmes no Paramount+ 45 dias após sua estreia nos cinemas, ao que aparentemente Tom Cruise se manifestou contra.

No entanto, acredita-se que todas essas intrigas tenham sido deixadas de lado por ora, enquanto os filmes são concluídos.

Missão: Impossível 7 deve chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 14 de julho de 2023, enquanto Missão: Impossível 8 tem seu lançamento aguardado para 28 de junho de 2024.

Mais informações devem ser reveladas em breve.