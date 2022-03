Morbius: “Estamos destinados a lutar”, diz Jared Leto sobre Tom Holland

Jared Leto quer que seu Morbius lute com o Homem-Aranha de Tom Holland. Ele acredita que é o “destino”. Morbius existe no universo compartilhado da Sony, onde também há o Venom.

Já o Homem-Aranha de Tom Holland está no MCU. No entanto, com todos os conceitos envolvendo multiverso, um encontro entre eles não é impossível.

Em uma entrevista com o Screen Rant, Jared Leto comentou novamente sobre o seu desejo de lutar contra a versão de Homem-Aranha de Tom Holland.

“Eu acho que Tom Holland e eu estamos destinados a lutar. Aliás, ele é um ator incrível. Que ótimo Homem-Aranha. Eu realmente acho que o seu talento é fantástico.”

“Mas seria ótimo ter uma luta com ele.”

E quanto ao Venom?

Também em entrevista com o Screen Rant, Jared Leto mencionou que gostaria que o seu Morbius se encontrasse com o Venom de Tom Hardy.

Esse é um encontro que provavelmente irá mesmo acontecer dentro dos próximos anos, já que os dois personagens estão com a Sony.

“Existem tantos personagens que seriam fantásticos. É claro que o Venom faria muito sentido. Seria divertido.”

Morbius chega aos cinemas em 31 de março de 2022.

