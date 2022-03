Morbius faz mudança que pode irritar fãs da Marvel

Contém spoilers

Morbius é uma nova produção da Sony baseada em quadrinhos da Marvel. Já circulam supostas reações ao longa-metragem nas redes sociais, e elas não são muito animadoras.

Mas além disso, parece que a Sony fez uma mudança em Morbius que pode incomodar alguns fãs. Ou, pelo menos, deixar muitos fãs confusos.

Relatos nas redes sociais de pessoas que já assistiram Morbius indicam que a participação de Michael Keaton como Abutre acabou sendo cortada da trama. Em vez disso, o personagem aparece apenas nas duas cenas pós-créditos.

Essas duas cenas pós-créditos não têm nada a ver com as cenas que estavam nos trailers apresentando Michael Keaton como Abutre. São cenas completamente novas, que aparentemente foram gravadas como parte das refilmagens de Morbius, que contaram com a participação de Michael Keaton.

Mudança de última hora

Supostamente essa é uma mudança de última hora que a Sony fez em Morbius. Desde o começo, a participação de Michael Keaton como Abutre deixou os fãs muito confusos.

Morbius, naturalmente, faz parte do mesmo universo de Venom, da Sony. No entanto, o Abutre de Michael Keaton é do MCU, onde existe o Homem-Aranha de Tom Holland.

Se você espera por uma boa explicação para essa questão em Morbius, pode acabar se decepcionando. A participação de Michael Keaton é tão breve que isto mal é abordado.

Morbius chega aos cinemas em 31 de março de 2022.