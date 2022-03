Morbius: Filme da Sony deve faturar bem menos que Venom 2 em estreia

A arrecadação de Morbius em seu fim de semana de estreia pode ser ainda menor do que o esperado.

De acordo com a Variety, Morbius pode arrecadar algo na casa dos US$ 40 milhões, algo que está abaixo dos US$ 50 milhões que eram previstos anteriormente.

Na verdade, a expectativa da Sony é que a arrecadação seja ainda mais baixa, com algo em torno dos US$ 33 milhões.

Isso está muito abaixo do que Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) conseguiu em seu fim de semana de estreia.

Em sua época de lançamento, Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) teve um bom desempenho, arrecadando algo próximo dos US$ 90 milhões.

Grande fracasso chegando?

Existe a chance de que Morbius se torne um grande fracasso para a Sony.

Morbius é estrelado por Jared Leto, que também interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida e Liga da Justiça de Zack Snyder.

Morbius chega aos cinemas em 31 de março de 2022.