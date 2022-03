Morbius tem cena pós-créditos?

Contém spoilers

Com Jared Leto, Morbius terá alguma cena pós-créditos?

Já sabemos o que acontece e, sim, existem duas cenas pós-créditos em Morbius, assim como costuma acontecer com as outras adaptações de quadrinhos da Marvel.

Se você quer saber o que acontece em cada uma dessas cenas pós-créditos de Morbius, continue lendo.

As duas cenas pós-créditos de Morbius

Confira abaixo uma descrição da primeira cena pós-créditos de Morbius.

“A fenda roxa do final de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa aparece, indicando que os vilões do multiverso estão sendo enviados de volta para seus respectivos universos. Isso, de alguma forma, leva Adrian Toomes, o Abutre, a ser enviado de sua cela de prisão do MCU para uma cela de prisão no universo de Morbius (e de Venom).”

“Toomes mais tarde é libertado da prisão porque eles não podem prendê-lo, pois não há registros dele fazendo nenhum crime neste universo.”

Agora, leia a descrição da segunda cena pós-créditos de Morbius.

“Michael Morbius está dirigindo um carro em direção a um deserto, ele ouve um barulho que o faz sair do carro para investigar e percebe algo distante se aproximando dele.”

“É revelado que é o Abutre (de alguma forma no traje do MCU). Abutre então fala com Morbius e diz a ele que quer se vingar do Homem-Aranha (a versão de Tom Holland), perguntando se ele gostaria de se juntar a ele nessa empreitada. Morbius aceita.”

Morbius chega aos cinemas em 31 de março de 2022.