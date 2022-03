Motivo de Thor 4 ainda não ter ganhado trailer é revelado

Os fãs clamam pelo trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), mas não há sinal da prévia do longa-metragem de Taika Waititi. Há uma possível explicação para tal.

Conforme reportagem do The Ankler, o filme da Marvel está passando por refilmagens, basicamente focadas nas cenas com Gorr, vivido por Christian Bale.

As refilmagens ocorrem em Manhattan Beach, na Califórnia. Por conta disso, a reportagem diz que o trailer ainda não foi lançado.

Infelizmente, não foi revelado o porquê das refilmagens acontecerem, mas é bastante comum em produções desse porte.

Podem estar corrigindo alguns aspectos do filme, erros de continuidade, cenas incompletas e afins. Não quer dizer que o longa-metragem seja um desastre.

Chris Hemsworth retorna como o herói da Marvel em Thor: Amor e Trovão

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.