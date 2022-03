Multiverso no MCU pode ter começado em Vingadores: Era de Ultron

Teoricamente, a criação do multiverso no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) foi possível graças às ações de Loki e Sylvie na série sobre o asgardiano no Disney+. No entanto, uma teoria aponta que o multiverso já existia desde Vingadores: Era de Ultron.

Em determinado ponto do filme, vemos a Feiticeira Escarlate criando ilusões nas mentes dos Vingadores. Dentre elas vemos Tony Stark se deparando com a morte dos Vingadores, o Thor em uma festa, e Steve Rogers sozinho.

Isso tudo parecia ser apenas ilusão, mas alguns desses eventos combinam com o que foi mostrado em What If? Vemos um vislumbre do Thor festeiro e a destruição do mundo por Ultron, por exemplo.

Claro que na época não haviam criado What If? ainda, mas detalhes podem ter sido reaproveitados para criar maior coesão.

Dessa forma, o que Wanda mostrou aos Vingadores não seriam apenas ilusões e sim vislumbres de outros universos, o que se encaixa com WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

De qualquer forma veremos se a teoria está certa em Doutor Estranho 2.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

