“Não tinha ideia do que estava fazendo”, diz ator sobre Vingadores: Ultimato

Todos os atores de Vingadores: Ultimato já comentaram sobre os bastidores do filme, revelando que a Marvel Studios não lhes deu um roteiro completo para evitar que qualquer spoiler vazasse.

Graças a isso, eles sabiam suas próprias falas e o que precisavam fazer, mas não tinham ideia do contexto geral do filme e só aprendiam sobre isso ao longo das gravações do longa.

Isso fez com que alguns deles ficassem bastante confusos, incluindo Sebastian Stan, o Soldado Invernal, que em seguida também ganhou sua própria série ao lado de Falcão para o Disney+.

Em entrevista recente ao podcast Happy Sad Confused para promover seu novo thriller, Fresh, acabou comentando sobre a sua experiência na Marvel.

Sebastian Stan estava confuso

Conversando sobre Bucky Barnes e seu papel no MCU, o ator disse o seguinte:

“Eu tenho que entender o que estou fazendo, e é por isso que Ultimato foi realmente difícil quando estávamos filmando… porque, como você sabe, muitos de nós não lemos os roteiros. Acho que havia apenas algumas pessoas que os leram e eu fiquei tipo, ‘Que merda, eu não posso…’ quero dizer, foram os Russos e havia muitas pessoas confiantes, mas… geralmente, eu preciso saber o que está acontecendo…”

No entanto, os esforços valeram a pena, já que Vingadores: Ultimato se tornou o segundo filme de maior bilheteria de todos os tempos, além de ter o título de um dos projetos mais ambiciosos da história de Hollywood, com 23 filmes e 10 anos necessários para construir toda a emoção do longa-metragem.

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming e assistir ao épico filme da Marvel!