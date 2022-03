Naquele Fim de Semana: Quem matou [SPOILER]? Explicamos o final

Contém spoilers

Naquele Fim de Semana chegou recentemente à Netflix, contando com muito suspense. A produção é estrelada por Leighton Meester, conhecida por Gossip Girl.

Na trama, a atriz interpreta Beth, que é levada para um período de férias pela amiga Kate. No entanto, após uma noite, ela acorda com a memória confusa, descobrindo que Kate está desaparecida.

Continua depois da publicidade

Assim, Beth entra em uma jornada para descobrir o que aconteceu com a sua amiga. Como é comum em um suspense, a trama de Naquele Fim de Semana esconde algumas reviravoltas.

Continue lendo para conferir uma explicação sobre o final de Naquele Fim de Semana, da Netflix.

Final explicado

Em Londres, Beth e Rob se divorciaram e Zain está em Londres (com base em sua mensagem de texto).

Beth traz Aster para Rob no fim de semana e enquanto ela está lá, ele tenta convencê-la a ficar para o chá, mas ela diz que não.

Em vez disso, ela pede a chave reserva do carro de volta e ele diz para ela olhar na tigela perto da porta ou no bolso da jaqueta, mas quando ela enfia a mão no bolso, ela encontra uma das miçangas do colar de Kate.

Beth vai ao banheiro e liga para Kovac, agora acreditando que foi Rob quem matou Kate, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Rob bate na porta.

Ela abre e diz que vai ficar para o chá, mas na mesa ela o confronta e ele revela que voou para a Croácia um dia antes para confrontar Kate e implorar para que ela não revelasse o seu caso.

Eles lutaram e ele bateu nela, ela escorregou e bateu a cabeça. Ele acreditava que ela estava morta, mas Beth diz que a autópsia confirmou que ela estava viva quando caiu na água e ele a deixou se afogar.

Rob implora para ela não chamar a polícia, mas Beth revela que ela estava com Kovac na linha o tempo todo e Kovac ligou para a polícia britânica.

Eles lutam e Beth o atinge na garganta e na virilha, como Zain havia instruído anteriormente. Ela pega seu bebê e sai enquanto as sirenes tocam, vindo para prender Rob.

Naquele Fim de Semana está agora disponível na Netflix.