Naquele Fim de Semana tem final alternativo ainda mais trágico

Sucesso na Netflix, Naquele Fim de Semana traz Leighton Meester como a protagonista Beth, uma mulher que decide investigar o misterioso assassinato da melhor amiga Kate, morta durante uma viagem à Croácia. O desfecho do longa deixou fãs chocados – mas o que muita gente não sabe é que o filme conta com um final alternativo ainda mais trágico.

“Depois que sua melhor amiga desaparece em uma viagem de férias na Croácia, Beth corre para tentar descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo em uma teia de mentiras”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Continua depois da publicidade

Em uma entrevista recente ao site Newsweek, a eterna Blair Waldorf de Gossip Girl, falou sobre o desfecho chocante do longa e o final alternativo, pouco conhecido pelos espectadores da Netflix.

Vale lembrar que, ao final de Naquele Fim de Semana, a protagonista Beth descobre que seu marido Rob – interpretado por Luke Norris – é o verdadeiro responsável pela morte de Kate.

Tudo sobre o final alternativo de Naquele Fim de Semana na Netflix

Perguntada sobre sua reação ao descobrir o final de Naquele Fim de Semana, Leighton Meester não poupou elogios ao roteiro do longa, escrito por Sarah Alderson.

“O que me impressionou foi a grande quantidade de pistas falsas! Acho que o roteiro faz um ótimo trabalho ao direcionar os espectadores para outros lugares, o que torna as reviravoltas ainda mais impressionantes. Todos os personagens têm um lado obscuro, e você começa a questionar suas verdadeiras intenções”, comentou a atriz.

Fãs do livro que inspirou o filme, também escrito por Sarah Alderson, não se surpreenderam com a revelação da verdadeira identidade do assassino.

Porém, a maneira como o filme termina deixou muitos leitores chocados, já que modifica de maneira importante o desfecho da obra original.

“No livro, Beth descobre que Rob é o assassino, mas antes que ela possa confrontá-lo, ele desaparece com a filha, e a história termina com uma grande questão em aberto”, afirma o site Newsweek.

Leighton Meester também falou sobre a diferença entre o final do filme e o desfecho do livro.

“Acho que o filme torna a tensão entre Rob e Beth mais cinemática. Mas também existe a tensão entre a Beth e a polícia, e basicamente entre ela e todos os personagens com quem interage. Ela quer gritar, ser ouvida, ser acreditada. Então, o novo final oferece também um novo significado”, contou a atriz.

No desfecho do filme, Beth consegue fugir do apartamento de Rob junto com a filha Aster, logo quando a polícia chega para prender o assassino.

Mas isso não significa que o filme tem um final feliz. Pelo menos, é isso que acredita Leighton Meester.

“Não é um final feliz. É algo meio agridoce. Não tem como existir um final feliz depois de tudo que aconteceu. É incrivelmente trágico”, comentou a estrela.

Naquele Fim de Semana está disponível na Netflix.