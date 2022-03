Netflix engana em trailer com dinossauros e astros de Game of Thrones e da Marvel

A Netflix lançou o trailer de Cliff Beasts 6: Battle for Everest, com Karen Gillan (Guardiões da Galáxia) e Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones). Mas o filme não existe.

Na realidade, Cliff Beasts 6 é o filme fictício que é gravado dentro do novo filme de Judd Apatow, The Bubble, que gira em torno de um grupo de atores que tenta filmar um longa-metragem em meio à pandemia.

A Netflix, no entanto, está tentando enganar os fãs e não revelou essa informação nas redes sociais e chegou até a criar uma breve sinopse de Cliff Beasts:

“A humanidade é ameaçada mais uma vez por uma espécie de dinossauro: Cliff Beasts. A equipe deve se reunir, após 5 longos anos, para combater as Bestas do Penhasco – mas desta vez no Monte Everest”, diz a sinopse de Cliff Beasts 6.

Veja o trailer abaixo, que apropriadamente anuncia o lançamento do filme (que não existe) para 1º de abril de 2022.

Agora sobre o filme que realmente existe

The Bubble é o novo filme de Judd Apatow, que apesar de já ter dirigido alguns longas metragens previamente, é mais conhecido como produtor. Ele já produziu obras como Superbad, Girls e O Virgem de 40 Anos.

Apatow assina o roteiro junto de Pam Brady, que escreveu o primeiro filme de South Park.

“Comédia sobre um grupo de atores e atrizes presos em um hotel durante a pandemia, tentando concluir um filme”, diz a sinopse de The Bubble.

O elenco conta com Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz.

The Bubble ainda não conta com data de lançamento na Netflix.