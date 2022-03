Netflix lança filme de viagem no tempo com vários astros da Marvel

Fãs já podem comemorar: O Projeto Adam acaba de estrear na Netflix. Um dos lançamentos mais aguardados de 2022, o filme mistura ação, ficção científica, comédia e drama em uma história alucinante, protagonizada por alguns dos maiores astros da Marvel. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia do longa na plataforma.

Dirigido por Shawn Levy (Stranger Things), O Projeto Adam também deve atingir em cheio a nostalgia dos fãs da Netflix. Originalmente, o longa seria bem diferente: em seu anúncio de 2012, Tom Cruise havia sido escolhido como o protagonista.

Mas quando a Netflix assumiu a produção em 2020, decidiu escalar como protagonistas grandes astros da Marvel, que dão um show como pai e filho em uma eletrizante viagem no tempo.

Com sua estreia na Netflix, o longa garantiu elogios da crítica especializada, chegando a 70% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Conheça a trama de O Projeto Adam na Netflix

“Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro”, afirma a sinopse de O Projeto Adam na Netflix.

Como indica a descrição, o filme acompanha a história de uma alucinante viagem no tempo, com o potencial de mudar para sempre o futuro da humanidade.

Tudo começa quando, em um futuro não tão distante, a cientista Maya Sorian descobre uma maneira segura para se viajar no tempo – e fica muito rica no processo. No entanto, também utiliza sua influência para transformar o futuro em um lugar terrível.

É a partir daí que começa a jornada Adam, o piloto de um dos jatos de Sorian, filho do antigo parceiro de negócios da antagonista.

Quando a esposa de Adam desaparece sob circunstâncias misteriosas, o protagonista decide viajar no tempo para descobrir o que ocorreu. Mas acidentalmente, ele acaba voltando ao ano 2022, onde se encontra com sua versão de 12 anos e revive seu conturbado relacionamento com o pai.

Astros da Marvel no elenco de O Projeto Adam

Como já citamos, o elenco de O Projeto Adam é ancorado por ótimas atuações de astros da Marvel e do MCU.

Ryan Reynolds, o Deadpool dos filmes da Marvel, interpreta o protagonista Adam Reed. O ator mirim Walker Scobell vive a versão de 12 anos do personagem.

Mark Ruffalo, famoso por interpretar o Incrível Hulk nos filmes do MCU, vive Louis Reed, o pai de Adam.

Jennifer Garner, que também se destacou ao viver Elektra em Demolidor e no filme solo da heroína da Marvel, é Ellie Reed, a mãe de Adam.

Zoe Saldana, a Gamora de Guardiões da Galáxia, também no MCU, interpreta Laura, a esposa de Adam que desaparece misteriosamente.

O elenco principal do longa é completado por Catherine Keener, de Corra! e Vingança Sabor Cereja, como a vilã Maya Sorian.

Estreia e trailer de O Projeto Adam na Netflix.

O Projeto Adam já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. O longa estreou na plataforma no dia 11 de março de 2022.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de O Projeto Adam na Netflix.