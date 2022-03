Netflix lança filme que vai agradar fãs de mistério e suspense

Seguindo a linha de filmes de suspense que agradam os assinantes, a Netflix lança Naquele Fim de Semana. Baseado em livro de mesmo nome escrito por Sarah Alderson, o longa com muito mistério já está disponível na plataforma de streaming.

Os fãs de séries ainda ganham um rosto conhecido além do mistério e suspense. Naquele Fim de Semana é estrelado por Leighton Meester, conhecida como a Blair de Gossip Girl.

Continua depois da publicidade

A trama envolve duas amigas que decidem tirar férias em Portugal. No entanto, quando uma delas some, a outra é colocada como uma suspeita de assassinato.

Abaixo, conheça mais sobre Naquele Fim de Semana, novo filme da Netflix.

Trama de Naquele Fim de Semana

Duas amigas decidem viajar para Portugal. Beth (Leighton Meester) e Kate (Christina Wolfe) querem apenas aproveitar as férias, quando Kate simplesmente desaparece.

Para piorar, Beth ainda é acusada de assassinato após o desaparecimento da amiga. A protagonista do filme da Netflix precisa descobrir o que realmente aconteceu com a amiga para provar que é inocente.

A trama se passa no final de semana anual das amigas, em que elas escolhem um lugar para viajar. Além do sumiço de Kate, Beth tem poucas memórias da noite anterior.

A polícia não vai ajudar a personagem de Naquele Fim de Semana, que deve descobrir segredos de casa no meio dessa busca por Kate.

Elenco de Naquele Fim de Semana

O filme de suspense da Netflix é estrelado por Leighton Meester, de Gossip Girl, no papel de Beth. Enquanto isso, Christina Wolfe, a Kate, esteve em filmes como Corações de Ferro e Fim do Jogo.

Outros nomes importantes do elenco são os de Ziad Bakri como Zain e Luke Norris no papel de Rob. Enquanto isso, a direção do suspense fica com Kim Farrant, conhecida por Rush, Terra Estranha e Anjo Meu.

Como citado, Naquele Fim de Semana já está disponível na Netflix. O título chegou oficialmente na plataforma de streaming em 3 de março.

Para os fãs que querem uma prévia, a plataforma de streaming divulgou uma prévia que pode ser conferida acima.

Por enquanto, o filme de suspense divide os críticos e os espectadores da Netflix. Naquele Fim de Semana tem 56% de aprovação por parte dos especialistas e 47% por parte do público.