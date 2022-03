Netflix tem um dos filmes mais chocantes e violentos em seu catálogo

A Netflix se destaca por seu catálogo recheado de filmes de terror. Alguns deles apostam em sustos e elementos sobrenaturais para conquistar o público. Outros, impressionam com o alto nível de brutalidade. Esse é o caso de Doce Vingança, longa que pode ser considerado um dos mais chocantes e violentos da plataforma.

Lançado em 2010, Doce Vingança é um remake do controverso filme cult I Spit On Your Grave (Eu Cuspo no Seu Túmulo), que estreou em 1978. O longa tem direção de Steven R. Monroe e roteiro de Stuart Morse, baseado na história do longa original.

Na época de seu lançamento, Doce Vingança foi muito criticado por seu alto nível de violência, principalmente na caracterização do sofrimento da protagonista. Por isso, recebeu apenas 33% de aprovação da crítica especializada.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama desconfortável e o elenco de Doce Vingança; confira.

Conheça a trama de Doce Vingança na Netflix

“Nessa refilmagem de terror, a jovem escritora Jennifer tem sua vida arrasada por um estupro. Agora, os responsáveis vão encarar um destino cruel”, afirma a sinopse oficial de Doce Vingança na Netflix.

O longa acompanha a história de Jennifer, uma escritora que aluga uma isolada casa de campo para buscar inspiração para seu novo livro.

A tranquilidade da jornada da protagonista é perturbada quando um grupo de homens locais invade a cabana alugada.

O que se sucede é uma verdadeira selvageria: os homens estupram e torturam Jennifer, deixando-a para morrer em um rio da região.

Mas Jennifer não morre. Pelo contrário, ela retorna em busca de vingança, atingindo cada um dos abusadores com elaborados métodos de tortura.

“Jennifer inflige dor a seus agressores com uma ferocidade que supera sua própria provação”, conclui uma análise crítica sobre o filme.

Mas atenção: Doce Vingança retrata o estupro de Jennifer com detalhes terríveis, violentos e desconcertantes. A cena pode servir de gatilho para inúmeras pessoas, e por isso, todo o cuidado é pouco.

Quem está no elenco de Doce Vingança?

O elenco de Doce Vingança é liderado por Sarah Butler como a protagonista Jennifer Hills.

A atriz é conhecida por performances em séries como Castle e NCIS, além das sequências de Doce Vingança.

Johnny, Stanley, Andy e Michael, os homens que estupram e torturam Jennifer, são interpretados respectivamente por Jeff Branson (For All Mankind), Daniel Franzese (Meninas Malvadas), Rodney Eastman (Longmire) e Chad Lindberg (Supernatural).

Andrew Howard (Watchmen, Perry Mason) vive o Xerife Storch, que tem um envolvimento surpreendente com a história.

O elenco de Doce Vingança é completado por Tracey Walter (Wakefield), Millie Milligan (Element) e Saxon Sharbino (Poltergeist).

Doce Vingança está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.