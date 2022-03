Nicolas Cage aparece como Drácula em imagens; veja

Foram divulgadas as primeiras imagens do set de Renfield, que apresenta Nicolas Cage como Drácula.

As gravações estão agora em andamento, com o projeto sendo uma produção da Universal Pictures, a casa de alguns dos monstros mais icônicos do cinema.

Confira abaixo as primeiras imagens de Nicolas Cage como Drácula no set de Renfield.

Mistura de comédia e terror

O projeto Renfield é descrito como uma mistura de comédia e terror. A história gira em torno de R. M. Renfield, o ajudante do Drácula, que será interpretado por Nicholas Hoult.

O elenco também conta com Awkwafina, estrela de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro é baseado em uma ideia desenvolvida por Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead.

A direção é de Chris McKay, conhecido por A Guerra do Amanhã e LEGO Batman: O Filme.

Renfield chega aos cinemas em 14 de abril de 2023.