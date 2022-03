Novo drama da Netflix deixa espectadores em lágrimas

Prepare os lencinhos, pois um lançamento recente da Netflix está deixando os espectadores com lágrimas nos olhos. Trata-se de Meu Porto Seguro, um filme extremamente emocionante que já figura no Top 10 brasileiro da plataforma. Ao abordar questões importantes com sensibilidade e beleza, o longa conquista fãs no mundo inteiro.

O filme turco Meu Porto Seguro – também encontrado sob o título In Good Hands (Em Boas Mãos) – é uma produção do cineasta Ketche, com roteiro de Hakan Bonomo.

A trama tem tudo para repetir (e até mesmo superar) o sucesso de outros dramas turcos da Netflix, como Milagre na Cela 7.

Confira abaixo tudo sobre a trama emocionante e elenco de Meu Porto Seguro na Netflix.

Tudo sobre Meu Porto Seguro na Netflix

Meu Porto Seguro faz sucesso na Netflix ao tratar de um tema bastante delicado: dinâmicas familiares em meio a doenças terminais.

“Diagnosticada com uma doença terminal, uma mãe solo encontra um solteirão simpático enquanto busca garantir o futuro de seu filho de seis anos”, afirma a sinopse oficial de Meu Porto Seguro na Netflix.

A história começa quando a protagonista Melissa é diagnosticada com uma doença terminal e descobre ter apenas mais 5 meses de vida.

Melissa opta por encarar a realidade com bom humor e cabeça erguida, ao invés de ficar deprimida com seu fim iminente.

A grande preocupação de Melissa não é o fato de seus dias estarem contados, mas o que acontecerá com o filho Can quando ela não estiver mais presente para cuidar dele.

Como mãe solo, Melissa decide não contar ao filho a gravidade de sua doença.

Nesse cenário complicado, Melissa e Can conhecem Firat, um empresário famoso que estampa a capa de importantes revistas de negócios.

Após um primeiro encontro desconfortável, Firat se torna parte essencial da rotina de Melissa e Can – e se envolve de maneira emocionante nos últimos dias da protagonista.

Meu Porto Seguro é muito elogiado por misturar drama com momentos realmente divertidos, além de abordar temas como a importância da família e a fragilidade da existência humana.

O elenco de Meu Porto Seguro, como já era de se esperar, é formado inteiramente por atores e atrizes da Turquia.

Asli Enver, de séries como Kavak Yelleri e filmes como Tamam mıyız, vive a protagonista Melissa.

Kaan Urgancıoğlu, de Operação Fortuna e Love 101, interpreta o empresário Firat.

O elenco principal do longa é completado por Mert Ege Ak como o pequeno Can, filho de Melissa.

A produção conta também com Ezgi Şenler, Vural Şahanoğlu, Latif Koru, Gizem Özmen, Sertaç Güdel e Defne Ayşe Özpirinç no elenco.

Meu Porto Seguro já está disponível na Netflix.