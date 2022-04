O emocionante filme dramático que todo mundo está assistindo na Netflix

Misturando drama e comédia, o filme Granizo está fazendo o maior sucesso entre os assinantes brasileiros da Netflix. Com potencial para risos e lágrimas, a produção argentina já figura no Top 10 da plataforma – e termina sua trama com uma grande lição. Se você gosta de filmes tocantes e divertidos, Granizo é uma boa pedida.

Granizo – também encontrado sob o título em inglês All Hail – é uma produção do cineasta argentino Marcos Carnevale, conhecido por filmes como Anita e Noche de Ronda. O roteiro é de Fernando Balmayor e Nicolás Giacobone.

Embora esteja fazendo muito sucesso com os assinantes da Netflix, Granizo falhou em conquistar a crítica especializada. No IMDB, o filme garantiu apenas a nota 5.5 (em 10).

Veja abaixo tudo sobre a trama emocionante e o elenco de Granizo na Netflix.

Conheça o emocionante Granizo na Netflix

Embora seja divulgado pela Netflix como um drama, Granizo, segundo o diretor Marcos Carnevale é uma “comédia existencial”.

O filme aborda com leveza e bom humor conceitos extremamente importantes, como livre arbítrio e predestinação.

“Após receber uma chuva de críticas por não prever uma terrível tempestade, um famoso meteorologista volta para sua cidade natal e inicia uma jornada de autodescoberta”, afirma a sinopse oficial de Granizo na Netflix.

O longa acompanha a história do meteorologista “infalível” Miguel Flores, que cultiva uma carreira consolidada e repleta de acertos.

Mas tudo muda quando uma desastrosa tempestade assola uma pacata região da Argentina – e Miguel falha em prever o fenômeno.

Após o erro, Miguel se torna alvo do ódio do público, transformando-se em uma vítima da “cultura do cancelamento”.

Devastado pela debandada dos fãs e pela falta de apoio de sua emissora de TV, o protagonista deixa Buenos Aires e decide voltar para Córdoba, sua cidade natal.

Miguel também participa de uma incrível jornada de autodescoberta, na qual avalia a importância do dinheiro, do prestígio e da fama.

Ou seja: além de contar com momentos divertidos, o filme oferece ao público reflexões interessantes sobre alguns dos aspectos mais importantes da sociedade.

Granizo é protagonizado pelo famoso ator e comediante argentino Guillermo Francella.

O elenco de Granizo é completado por Pompeyo Audivert, Norman Briski, Romina Fernandes, Laura Fernández, Eugenia Guerty, Peto Menahem, Viviana Saccone e Nicolás Scarpino.

Ao estrear na Netflix, Granizo conquistou assinantes brasileiros e espectadores da América Latina, figurando no Top 10 de diversos países.

O longa argentino Granizo já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.