O filme de ficção científica que todo mundo está vendo na Netflix

A ficção científica é um dos gêneros mais populares do cinema. Também é o caso na Netflix.

Atualmente, uma produção desse gênero está dominando o serviço de streaming: O Projeto Adam, com Ryan Reynolds.

No momento, O Projeto Adam aparece em primeiro lugar tanto no Top 10 de filmes da Netflix quanto no Top 10 de produções gerais.

É um ótimo desempenho, que já era esperado porque O Projeto Adam é uma grande produção da Netflix.

Filme com Ryan Reynolds

Em O Projeto Adam, Ryan Reynolds interpreta um piloto que viaja de volta no tempo em uma missão secreta.

Ele se junta à sua versão de 13 anos para embarcar em uma aventura para salvar o mundo, ao mesmo tempo em que algumas feridas são curadas.

O Projeto Adam é dirigido por Shawn Levy, que também trabalhou com Ryan Reynolds em Free Guy: Assumindo o Controle. Eles, aliás, estarão juntos novamente em Deadpool 3.

Além de Ryan Reynolds, o elenco de O Projeto Adam conta com várias outras estrelas, como Jennifer Garner, Zoë Saldaña e Mark Ruffalo.

Embora não seja exatamente aclamado pela crítica, O Projeto Adam vem tendo uma boa recepção, com elogios para a sua história leve e divertida.

O público também gostou bastante de O Projeto Adam, então é possível que permaneça em alta na Netflix por um bom tempo.

O Projeto Adam está agora disponível na Netflix.