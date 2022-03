O filme de sobrevivência que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix sempre lança ótimos projetos em seu catálogo e, graças a ferramenta de TOP 10 da plataforma de streaming, agora podemos saber quais são os filmes e séries que estão em alta entre o público brasileiro.

Nesta semana, o grande destaque está com um filme de sobrevivência que chamou a atenção dos assinantes da Netflix: este filme está em primeiro lugar entre os filmes mais vistos da data, e em quinto na lista geral!

Continua depois da publicidade

Trata-se do filme dinamarquês Contra o Gelo, uma obra de época baseada na vida real, com direção assinada por Peter Flinth. No elenco, estão Nikolaj Coster Waldau (Game of Thrones) e Joe Cole (Peaky Blinders).

Ambientado em 1909, o filme acompanha uma expedição da Dinamarca contra o domínio do Nordeste da Groenlândia pelos Estados Unidos.

Mais sobre Contra o Gelo

O time da tripulação é liderado pelo Capitão Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau), que deixa sua tripulação no navio para enfrentar o gelo ao lado do inexperiente Iver Iversen (Joe Cole) e, assim, comprovar que a Groenlândia é apenas uma ilha, mas a volta para casa é muito mais difícil e demorada do que imaginavam.

Neste caminho de volta ao navio, enfrentam grandes desafios, do medo à fome, apenas para descobrirem que a tripulação abandonou o acampamento, deixando-os para atrás.

Agora, a dupla fica a espera de um resgate em meio à desconfiança e à paranoia, o que só deixa a luta pela sobrevivência fica cada vez mais difícil.

Segundo o site oficial, “Contra o Gelo é uma história verídica sobre amizade, amor e o poder do companheirismo.”

O novo filme já está disponível na Netflix.