O filme de zumbis que está todo mundo vendo na Netflix

Se você curte filmes de zumbis, não pode deixar de conferir Os Mortos Não Morrem, uma criativa produção do gênero que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Lançado em 2019 e disponibilizado recentemente na plataforma, o longa já domina o Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil.

Os Mortos Não Morrem conseguiu alcançar o 8º lugar entre as produções mais vistas da plataforma, superando estreias aguardadas e algumas das séries mais populares da Netflix.

Entre os longas, a popularidade de Os Mortos Não Morrem é ainda maior: a produção atinge a 6ª posição no Top 10 de Filmes da plataforma.

Ou seja: Os Mortos Não Morrem é mais uma comprovação do potencial dos filmes e séries de zumbis na Netflix, após o sucesso de projetos como Army of the Dead: Invasão em Las Vegas e All Of Us Are Dead. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Conheça a história de Os Mortos Não Morrem na Netflix

Os Mortos Não Morrem mistura comédia e terror em uma trama criativa e interessante, muito comparada a sucessos como Zumbilândia e Tá Todo Mundo Quase Morto.

A produção tem Jim Jarmusch, um dos “mestres do cinema indie” como diretor. Você, provavelmente, conhece o cineasta por filmes como Para Além do Paraíso e Sobre Café e Cigarros.

Os Mortos Não Morrem chegou aos cinemas em 2019, e no estilo dos projetos anteriores de Jarmusch, dividiu a opinião da imprensa especializada – com 54% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“A tranquilidade de Centerville é abalada quando os mortos se erguem após um evento celestial. Cabe ao chefe da polícia e ao seu adjunto repor a ordem, mas não vai ser fácil”, afirma a sinopse oficial de Os Mortos Não Morrem na Netflix.

Sendo assim, a história do filme é ambientada nos primeiros dias de um apocalipse zumbi – quando os mortos levantam de suas tumbas e atacam os vivos.

O que teria causado o ressurgimento dos mortos-vivos? Só assistindo ao filme para saber.

A trama de Os Mortos Não Morrem foca nos policiais Cliff, Ronnie e Mindy, que embarcam em uma alucinante jornada pela sobrevivência.

Tudo sobre o elenco de estrelas de Os Mortos Não Morrem

Um dos aspectos mais interessantes de Os Mortos Não Morrem é seu elenco – formado por estrelas da música, astros da Marvel e atores de Star Wars.

O trio de protagonistas – Cliff, Ronnie e Mindy – é interpretado respectivamente por Bill Murray (Os Caça-Fantasmas), Adam Driver (Star Wars) e Chloë Sevigny (American Horror Story).

Tilda Swinton, famosa por interpretar a Anciã em Doutor Estranho e outros filmes do MCU, vive Zelda Winston, uma estranha escocesa que compra a funerária da cidade.

Selena Gomez, atriz e cantora conhecida pela série Os Feiticeiros de Waverly Place, interpreta a jovem viajante Zoe. Luka Sabbat (grown-ish) e Austin Butler (Era Uma Vez em Hollywood) são Jack e Zack, os companheiros de Zoe.

O elenco de Os Mortos Não Morrem conta também com Steve Buscemi (Con-Air), Carol Kane (A Família Addams), Larry Fessenden (Wendigo), Jodie Markell (The Good Wife), Danny Glover (A Cor Púrpura), Caleb Landry Jones (Corra!) e Rosie Perez (Aves de Rapina).

A trama também conta com participações especiais dos músicos Iggy Pop, RZA, Sturgill Simpson, Tom Waits, Eszter Balint e Charlotte Kemp Muhl.

Os Mortos Não Morrem já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.