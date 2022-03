O novo filme da Netflix que está destroçando os corações dos assinantes

Para quem deseja assistir a um filme de chorar até doer os olhos, um novo lançamento da Netflix é uma boa sugestão. Trata-se de Meu Porto Seguro, um filme turco que está fazendo o maior sucesso na plataforma. Com uma trama tocante, sensível e extremamente emocionante, o longa já figura no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil.

“Um dos melhores filmes que assisti em um bom tempo! Não sou uma pessoa que costuma chorar assistindo filmes, mas por alguma razão, Meu Porto Seguro me levou às lagrimas”, comenta uma das avaliações do longa no Google.

Esse parece ser o consenso entre os assinantes da Netflix: Meu Porto Seguro é garantia de choro – até mesmo para os espectadores mais durões. Por isso, o filme garantiu o 2º lugar no Top 10 de produções mais vistas da plataforma e no Top 10 dos filmes mais assistidos do streaming.

Com emoção do início ao fim, veja abaixo tudo sobre a trama, o elenco e a reação dos assinantes ao lançamento de Meu Porto Seguro na Netflix.

Meu Porto Seguro leva os espectadores da Netflix às lágrimas

Meu Porto Seguro é um drama turco produzido pelo cineasta conhecido apenas como Ketche. O roteiro é de Hakan Bonomo.

O longa também é encontrado no catálogo da Netflix sob o título em inglês In Good Hands (Em Boas Mãos).

Ao abordar um tema extremamente delicado – doenças terminais e as maneiras como elas impactam as dinâmicas familiares – o longa conquista fãs no mundo inteiro.

“Diagnosticada com uma doença terminal, uma mãe solo encontra um solteirão simpático enquanto busca garantir o futuro de seu filho de seis anos”, indica a sinopse oficial de Meu Porto Seguro na Netflix.

A trama de Meu Porto Seguro tem início quando a protagonista Melisa – uma mãe solo batalhadora – descobre ter apenas 5 meses de vida. Ela é diagnosticada com uma doença terminal, sem qualquer chance de cura ou recuperação.

Pensando em Can, seu pequeno filho, Melisa decide encarar a situação com a cabeça erguida e bom humor – tudo isso enquanto tenta garantir o futuro do filho.

Afinal, a maior preocupação de Melisa não é o fato de sua morte ser iminente, mas sim quem cuidará de Can após sua despedida.

Melisa toma a decisão de não contar ao filho a gravidade de sua doença, e resolve aproveitar com eles os dias que lhe restam.

Tudo muda quando Melisa conhece Firat, um famoso e influente empresário turco. O primeiro encontro da dupla é desagradável, mas eventualmente, Firat se apaixona por Melisa e passa a criar uma grande conexão com Can.

Embora o filme ainda não tenha recebido a aprovação crítica do Rotten Tomatoes, a opinião do público é uma só: Meu Porto Seguro é uma história realmente emocionante, e se destaca por abordar com leveza a importância da família e a fragilidade de todos nós.

Meu Porto Seguro é protagonizado por Asli Enver (Kayak Yelleri) como Melisa e Kaan Urgancıoğlu (Love 101) como Firat;

O ator mirim Mert Ege Ak completa o elenco principal de Meu Porto Seguro como Can, o pequeno filho de Melisa.

Meu Porto Seguro já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.