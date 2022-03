O Projeto Adam é ruim? Confira primeiras críticas do filme

Já estão disponíveis as primeiras críticas de O Projeto Adam, novo filme da Netflix que marca a reunião do diretor Shawn Levy com o astro Ryan Reynolds, dupla que já trabalhou junta no filme Free Guy.

O filme conta a história de um piloto que está tentando entender o passado para salvar o futuro. Para isso, ele viaja no tempo e cria laços com seu próprio pai, que já está morto, além da versão mais nova de si mesmo.

O filme chega ao catálogo da Netflix na sexta-feira, 11 de março, mas a crítica especializada já teve aceso ao projeto e as primeiras notas e críticas já estão sendo lançadas pelo Rotten Tomatoes.

A abertura arrecado 72% de aprovação com base em 54 avaliações e, logo abaixo do trailer, você confere o que os portais estão falando da novidade:

As principais críticas de O Projeto Adam

Para o Collider, “Há autenticidade e sinceridade que realmente funcionam em O Projeto Adam, mas infelizmente estão escondidas sob camadas de ficção científica sem sentido e tentativas fracassadas de humor maçante”.

Já o FlickDirect diz que, “Na superfície, O Projeto Adam é simplesmente um thriller de ficção científica com um elenco forte, mas por baixo da camada superior, há outras mensagens sobre luto, decepção e bullying”.

O Empire Magazine enfatiza que “Embora um vilão esquecível e alguns cenários sem inspiração às vezes atrapalhem O Projeto Adam, as performances de Reynolds e Scobell e a surpreendente profundidade emocional do filme fazem valer a pena dar uma olhada”.

Já o Digital Spy faz uma análise mais poética: “Todos os elementos podem não se encaixar perfeitamente, mas quando O Projeto Adam visa o coração, não erra”.

O Projeto Adam chega dia 11 de março ao catálogo da Netflix.