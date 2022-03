O Projeto Adam tem easter egg da Marvel que você não notou

O Projeto Adam é a nova colaboração entre Ryan Reynolds e o diretor Shawn Levy, após terem trabalhado juntos em Free Guy: Assumindo o Controle. O filme da Netflix conta com uma referência à Marvel.

Naturalmente, agora sabemos que Levy será o diretor de Deadpool 3, mas o filme da Netflix indicou isso antes mesmo do anúncio oficial do vindouro longa-metragem da Marvel Studios.

Em determinado ponto do fim do filme, há uma caixa na garagem de Adam com adesivos do Hulk e do Deadpool na tampa.

Uma bela maneira de fazer referência aos filmes da Marvel enquanto mantém a lógica interna da obra, visto que Adam pode muito bem ser fã dos personagens.

Veja a imagem de O Projeto Adam, abaixo.

Mais sobre O Projeto Adam

“Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Shawn Levy, conhecido por Free Guy: Assumindo o Controle, Stranger Things e a trilogia Uma Noite no Museu.

O roteiro é de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett and Mark Levin.

Além de Ryan Reynolds, o elenco de O Projeto Adam conta com Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

O Projeto Adam estreia em 11 de março de 2022, na Netflix.