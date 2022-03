O que você não viu em Batman: Veja Barry Keoghan como Coringa￼

Alerta de spoilers

Pode não ter sido dito explicitamente em Batman, mas é indicado fortemente que Barry Keoghan vive o Coringa nesse universo do filme da DC.

Um fã no Instagram imaginou o visual do ator como o icônico vilão do Homem-Morcego. Na rede social, foi publicado um pôster com Keoghan caracterizado como o personagem.

Vemos ele de cabelo verde, forte maquiagem, especialmente ao redor dos olhos e com um batom formando o sorriso do Coringa.

Vale apontar que não há confirmação de que Barry Keoghan reprisará o papel em um possível futuro filme, ou até mesmo nas séries derivadas do Pinguim e de Arkham.

Veja a arte de fã, abaixo.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.