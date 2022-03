O único ator de Hollywood que interpretou Batman e Superman

Batman e Superman são considerados os heróis mais populares da DC. Com o passar dos anos, ambos foram interpretados por alguns dos maiores astros do cinema – como Christopher Reeve, Michael Keaton, George Clooney, Henry Cavill, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson. Mas somente um ator de Hollywood teve a honra de interpretar os dois personagens.

Atualmente, Batman está em cartaz nos cinemas com o filme homônimo, com Robert Pattinson no papel principal. Dirigido por Matt Reeves, o longa não demorou a conquistar o público e a crítica especializada, principalmente por mostrar uma versão bem mais obscura do herói.

Superman, por sua vez, aguarda desenvolvimentos importantes no DCEU. O herói é interpretado por Henry Cavill, mas rumores indicam que o ator pode ser trocado em breve.

O site Looper revelou qual astro de Hollywood interpretou Batman e Superman. É o seu preferido? Confira abaixo e se surpreenda com a foto.

Quem é o astro da DC que interpretou Superman e Batman?

Chega de mistério: o astro de Hollywood que interpretou Superman e Batman nos cinemas é Ben Affleck.

Todo mundo sabe que Ben Affleck interpretou Bruce Wayne em alguns dos filmes mais importantes do DCEU: Batman vs. Superman: A Origem da Justiça e Liga da Justiça.

Quando Affleck foi escalado como o Cavaleiro das Trevas, muitos fãs da DC não aprovaram a escolha. Mas após o lançamento dos filmes, a maioria passou a elogiar a performance do astro.

Mas afinal, quando Ben Affleck deu vida ao Superman nos cinemas? O herói não interpretou (exatamente) Clark Kent, mas outra versão do personagem.

Na verdade, em um ótimo exemplo de metalinguagem, Ben Affleck interpretou George Reeves, o intérprete do Superman na série As Aventuras de Superman, no filme Hollywoodland – Os Bastidores da Fama, lançado em 2006.

Embora não interprete o herói da DC, Ben Affleck aparece caracterizado como o Homem de Aço e chega até mesmo a protagonizar algumas cenas de ação com o icônico uniforme (veja abaixo).

Ou seja, durante sua carreira, Affleck interpretou três heróis: Batman, Superman e Demolidor (no filme de 2003).

Pouco conhecido no Brasil, Hollywoodland: Os Bastidores da Fama acompanha a dramática história da morte real de Reeves. Além de Ben Affleck, o filme conta também com Adrien Brody, Diane Lane, Bob Hoskins e Lois Smith.

“O glamour de Hollywood desaparece permanentemente para o ator George Reeves, o heroico Homem de Aço da série de TV, quando ele morre em sua residência. Mas sua mãe enlutada, Helen Bessolo, não permite que as misteriosas circunstâncias de seu falecimento continuem escondidas”, afirma a sinopse do longa.

Confira abaixo uma foto de Ben Affleck caracterizado como Superman em Hollywoodland: Os Bastidores da Fama.