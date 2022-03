Onde assistir ao Oscar 2022

Cinéfilos mal podem esperar pela exibição do Oscar 2022 – a premiação mais importante do cinema. Mas afinal, onde e como assistir à celebração ao vivo? No Brasil, o evento será transmitido gratuitamente pelo Globoplay. Todos os usuários logados, mesmo os que não assinam os planos pagos do streaming, poderão conferir a festa.

A cerimônia do Oscar 2022 acontece neste domingo (27), às 22 horas. A transmissão brasileira terá comentaristas como Maria Beltrão, Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dira Paes.

Para quem prefere conferir o evento na TV paga, o Oscar 2022 será exibido pelos canais TNT e TNT Séries.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o Oscar 2022: onde será realizado o evento, quem vai apresentar a premiação, e os principais concorrentes; veja.

Onde será o Oscar 2022?

Marcando o retorno do cinema a uma relativa normalidade, a cerimônia do Oscar será realizada no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia.

Como fãs da premiação já sabem, a cerimônia costuma durar cerca de três horas (até mais, dependendo do ano).

Em 2022, a Academia tem o objetivo de diminuir a duração do evento para conquistar mais espectadores. Por isso, certas categorias não serão exibidas ao vivo.

Conheça as apresentadoras do Oscar 2022

Após três anos sem apresentadores oficiais, o Oscar 2022 retorna ao modelo tradicional da premiação.

Desta vez, a premiação será apresentada por um trio de hilárias comediantes: Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer.

A cerimônia será estruturada em três atos de aproximadamente uma hora. Cada um deles será apresentado por uma das humoristas.

Além das apresentadoras oficiais, o Oscar 2022 terá alguns dos maiores astros de Hollywood como apresentadores das categorias, como Lady Gaga, Zoë Kravitz, Simu Liu, Kevin Costner, Lily James, Chris Rock, Uma Thurman, Rami Malek, John Leguizamo, Rosie Perez, Ruth E. Carter e Chloé Zhao.

Os vencedores mais recentes das categorias de atuação – Frances McDormand, Anthony Hopkins, Youn Yuh-jung e Daniel Kaluuya – também retornam para “passar a tocha” para os novos premiados.

Finalmente, a celebração terá performances musicais de Beyoncé, Billie Eilish, Sebastian Yatra, Reba McEntire e Van Morrison.

Conheça os indicados ao Oscar 2022

Na categoria de Melhor Filme, o Oscar 2022 conta com dez indicados: Belfast, CODA, Não Olhe Para Cima, Drive My Car, Duna, King Richard: Criando Campeãs, Licorice Pizza, Beco do Pesadelo, O Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor.

O Ataque dos Cães lidera com 12 indicações, seguido de perto por Duna, com 10. Belfast e Amor, Sublime Amor, empatam com 7 indicações.

Em Melhor Direção, concorrem Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion (O Ataque dos Cães) e Steven Spielberg (Amor, Sublime Amor).

Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye), Olivia Colman (A Filha Perdida), Penélope Cruz (Mães Paralelas), Nicole Kidman (Apresentando os Ricardos) e Kristen Stewart (Spencer) concorrem na categoria de Melhor Atriz.

Finalmente, no prêmio de Melhor Ator, estão indicados Javier Bardem (Apresentando os Ricardos), Benedict Cumberbatch (O Ataque dos Cães), Andrew Garfield (tick, tick… Boom!), Will Smith (King Richard: Criando Campeãs) e Denzel Washington (A Tragédia de Macbeth).

O Oscar 2022 acontece em 27 de março, às 22 horas.