Onde assistir CODA – No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar

No Ritmo do Coração (CODA, no título original) foi o grande vencedor do Oscar 2022, conquistando os três prêmios pelos quais foi indicado: Melhor Filme, Ator Coadjuvante e Roteiro Adaptado.

Para quem quiser conferir o filme, um dos filmes mais emocionantes entre os vencedores do Oscar 2022, o título está no streaming. Atualmente, No Ritmo do Coração está disponível no Amazon Prime Video.

Confira abaixo o trailer de No Ritmo do Coração e depois mais informações sobre o longa.

Do que se trata

No Ritmo do Coração acompanha Ruby, uma jovem que é a única falante em uma família de surdos.

Em uma importante fase da vida, Ruby terá que decidir entre seguir um sonho ou ajudar a família. No Ritmo do Coração, assim, traz uma história de amadurecimento.

“Ruby (Emilia Jones) é a única pessoa que escuta em uma família com deficiência auditiva. A vida da jovem sempre foi ajudar o irmão e os pais nas tarefas do dia e no negócio de pesca da família, mas logo ela se envolve no coral da escola e se vê dividida entre seguir seu sonho na música ou ajudar a família”, diz a sinopse.

O elenco do filme vencedor do Oscar tem Emilia Jones, Eugenio Derbez e Marlee Martin.

