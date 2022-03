Onde assistir Morbius, filme da Marvel

A Sony lança esta semana Morbius, novo filme de sua franquia de spin-offs focados nos mais famosos vilões de Homem-Aranha após Venom.

O longa é estrelado por Jared Leto, que migrou para o universo de personagens da Marvel após fracassar como Coringa nos filmes da DC.

Morbius estreia dia 31 de março exclusivamente nos cinemas, mas quem preferir esperar para assistir ao filme em casa terá de aguardar um pouco mais.

A Sony assinou em abril do ano passado um contrato com a Netflix para, de 2022 a 2026, exibir na plataforma de streaming os filmes que irão primeiro para os cinemas. No entanto, esse acordo só é válido para os Estados Unidos.

Nos demais países os acordos da Sony para lançamento em streaming variam e, portanto, não há como prever em qual plataforma de streaming Morbius chegará por aqui.

Sobre o filme

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”, diz a sinopse.

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Veja o trailer legendado do filme:

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.