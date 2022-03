Os atores que faleceram e foram esnobados no tributo do Oscar 2022

O Oscar 2022 definitivamente não será lembrado pelos seus acertos ou bons momentos (que foram poucos) e sim pelas controvérsias, tapas e mais. Um dos erros da edição foram as grandes esnobadas na seção “in memoriam”, que lembra (ou esquece) dos falecidos da indústria no ano que passou.

Ao som de Spirit in the Sky, de Norman Greenbaum, canção totalmente inapropriada para o momento, tendo em vista o tom mais animado da música.

O tributo a aqueles que faleceram deixou de incluir nomes como os de Bob Saget, Meat Loaf, Robert Downey Sr, Norm Macdonald e até mesmo Gaspard Ulliel.

Claro que não há como incluir o nome de todos que faleceram no ano anterior, mas alguns desses chamaram muito a atenção, especialmente Ulliel, que teve um trágico acidente de ski.

Outros que não foram lembrados pela edição do Oscar foram Michael Nesmith, Ed Asner e Anne Rice (que escreveu o roteiro do filme de Entrevista com o Vampiro, além, é claro, dos livros originais).

Filme da Netflix supera Homem-Aranha 3 no Oscar

O Oscar pode não ter criado ainda uma categoria de melhor filme popular, mas chegou a contemplar os longas-metragens mais queridos pelos fãs em votação nas redes sociais.

No Twitter, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas promoveu uma votação dos filmes favoritos dos fãs. Os 10 mais votados foram Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, da Netflix, Duna, Malígno, Minamata, Ataque dos Cães, Sing 2, O Esquadrão Suicida, Tick, Tick… BOOM!, Cinderela e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Army of the Dead acabou ganhando, superando até mesmo o filme de maior bilheteria de 2021, Homem-Aranha 3.

Vale apontar que o filme de Zack Snyder ganhou em razão da campanha dos fãs do diretor, que já provaram ser bem dedicados ao conseguirem tornar a versão do diretor de Liga da Justiça uma realidade.