Oscar 2022: Astro de Ataque aos Cães ri de crítica ao filme da Netflix

O ator Sam Elliott recentemente criticou o filme Ataque dos Cães, da Netflix, tecendo comentários homofóbicos, além de criticar a diretora diretamente. Kodi Smit-McPhee, que interpreta Peter Gordon no filme, respondeu Elliott.

Smit-McPhee foi perguntado pela Variety acerca dos comentários de Sam Elliott e chegou a rir quando o assunto foi trazido à tona.

Continua depois da publicidade

“Nada”, disse ele sobre ter algum comentário acerca do assunto. “Porque eu sou um ser maduro e sou apaixonado pelo que faço”.

“E eu realmente não gasto energia para nada fora disso. Se alguma coisa, eu vou rir um pouco, mas sim, boa sorte para ele”.

Crítica de Sam Elliott a Ataque dos Cães

O ator, que também está em O Rancho e Grace & Frankie, da Netflix, participou do podcast WTF With Marc Maron e foi perguntado sobre o filme com Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst. “Você quer falar sobre aquele pedaço de m*rda?”, respondeu o ator.

Ele comparou o personagem principal do filme a dançarinos que usam gravata borboleta “e não muito mais”.

“É assim que todos esses malditos cowboys naquele filme pareciam. Eles estão todos correndo em calças e sem camisa, há todas essas alusões à homossexualidade ao longo do filme”, ​​criticou o ator de Nasce Uma Estrela.

Ele ainda questionou as qualificações da diretora neozelandesa Jane Campion para fazer um western.

“Ela é uma diretora brilhante, eu amo seu trabalho anterior, mas o que diabos essa mulher lá de baixo, Nova Zelândia, sabe sobre o oeste americano? E por que diabos ela gravou esse filme na Nova Zelândia e o chamou de Montana e disse ‘é assim que era?’ Isso me incomodou, amigo”, continuou Sam Elliott.

Ataque dos Cães está disponível na Netflix.