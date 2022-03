Oscar 2022: Diretores de Duna e Ataque dos Cães estão enfurecidos com Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que cortará a apresentação de certas categorias do Oscar 2022. Os vencedores dessas serão anunciados antes da cerimônia de fato, algo que irritou Denis Villeneuve, diretor de Duna, e Jane Campion, diretora de Ataque dos Cães.

As categorias que serão cortadas da cerimônia do Oscar são: documentário em curta-metragem, edição, maquiagem e cabelo, trilha sonora original, design de produção, animação em curta-metragem, curta-metragem e som.

Continua depois da publicidade

Os diretores de Ataque dos Cães e Duna conversaram com o Deadline, apontando como consideram essa manobra da Academia um erro.

“Honestamente, acho que a Academia está cometendo um erro. Eu entendo que eles estão sob uma tremenda pressão, mas acho que não é a decisão certa. A coisa é que fazer cinema é sobre um trabalho em equipe. É como um time de futebol. É como se você tivesse todos os tipos diferentes de trabalhos que todo mundo precisa para se destacar; caso contrário, o filme desmorona, você sabe? É um esforço de equipe”, apontou Denis Villeneuve.

“Na mídia, estamos muito preocupados com os diretores. Pensamos muito nos atores. Mas todas as pessoas que estão trabalhando nas sombras lá, infelizmente, precisam ser vistas e reconhecidas, e essas premiações são feitas para elas”, continuou o diretor de Duna.

Diretora de Ataque dos Cães critica retirada de uma das categorias da transmissão do Oscar

Já Jane Campion, de Ataque dos Cães, defendeu a importância do design de produção para a criação dos filmes.

“Com as recentes mudanças no formato do Oscar, quero tirar um momento para expressar particularmente o quão importante é o design de produção para criar um bom filme”, apontou a diretora.

“Eu definitivamente teria incluído o design no corpo principal dos prêmios porque o design é tão vital. É uma das coisas mais importantes”, disse Campion.

A medida vem como forma de tentar levar mais audiência à cerimônia do Oscar 2022, após anos em queda.

A cerimônia do Oscar 2022 está marcada para 27 de março.