Oscar 2022: Fãs de Encanto estão indignados com a Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que nem todas as categorias do Oscar 2022 serão exibidas ao vivo durante a premiação. Depois disso, foi revelado que a apresentação terá uma performance ao vivo de We Don’t Talk About Bruno (Não Falamos do Bruno), de Encanto.

Agora, muitos estão reclamando que encaixaram essa música no show, sendo que ela sequer foi indicada ao Oscar.

“Eles conseguem encaixar uma performance extra de música não indicada mas não todas as 23 categorias?”, reclamou um fã.

“Há tempo para coisas inúteis como essa, mas não para honrar os artistas ao vivo?”, indignou-se outro fã.

“We Don’t Talk About Bruno sequer é uma canção indicada de Encanto no Oscar deste ano. Não vão mostrar as categorias ao vivo por isso?”, reclamou mais um fã.

“Quem dá a mínima para a performance estúpida de uma canção estúpida que nem foi indicada? Vocês deveriam ficar envergonhados por colocarem momentos inúteis no show, ignorando os profissionais indicados”, reclamou outra fã.

Encanto é uma animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush. O roteiro teve desenvolvimento por Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda e Jared Bush.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto.”

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.”

