Pantera Negra 2 será melhor que o primeiro filme, diz atriz da Marvel

Pantera Negra 2 segue em desenvolvimento na Marvel e uma das atrizes fez grande promessa acerca da continuação.

Em participação recente no The Ellen DeGeneres Show (via THR), Angela Bassett fez uma afirmação ousada sobre Pantera Negra: Wakanda Forever.

Depois de elogiar a visão e a liderança do escritor e diretor do filme Ryan Coogler, dizendo que ele é o “líder perfeito” para a sequência, Bassett disse que Pantera Negra: Wakanda Forever superaria o original.

“[Pantera Negra: Wakanda Forever] será incrível. Vai superar [o primeiro]. Posso dizer isso?”, disse a atriz.

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Já What If? (E Se?) tem uma temporada disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.