Patrick Stewart finalmente revela se está em Doutor Estranho 2

Desde que o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) foi lançado, Patrick Stewart, que fãs acham que vai reprisar o papel do Professor Xavier, tem se feito de desentendido. Agora, no entanto, ele confirmou que está no filme da Marvel.

O ator concedeu uma entrevista ao canal do YouTube Jake’s Takes e falou sobre o dia em que o trailer foi lançado, pegando os fãs de surpresa.

Continua depois da publicidade

“Bem, meu telefone estava desligado quando aconteceu, então não ouvi nada. Não foi até a manhã seguinte quando acordei e olhei para o meu telefone e descobri que havia sido bombardeado com respostas e que meu pessoal de relações públicas havia me enviado reações que eles detalharam e passaram para mim”, disse Patrick Stewart.

“Na verdade, eu não reconheci minha própria voz, soava diferente. Se eu estava resfriado ou algo assim na época, eu não sei. Mas fiquei espantado, e tudo o que viram foi a parte de trás do meu ombro, e acho que o lóbulo da minha orelha, nada mais. Tantas conexões foram feitas. Mas, isso me agradou”.

Agora resta aguardar para saber se Patrick Stewart continuará no Universo Cinematográfico Marvel após esse filme.

Fãs acreditam saber quem é a vilã de Doutor Estranho 2

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.