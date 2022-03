Personagem de Batman faz referência curiosa à série antiga da DC

Atenção: contém spoilers do novo filme do Batman.

The Batman chegoua os cinemas recentemente e o novo filme da DC está repleto de referências a outros personagens e elementos da grande história da franquia do Cavaleiro das Trevas, mas será que você reparou nessa?

Um dos personagens que aparecem no filme é o comissário Pete Savage, um antecessor de Gordon. Esse fato é diferente dos quadrinhos, que mostra que antes de Gordon quem estava no comando era Gillian B. Loeb.

Tanto Loeb como Savage, no entanto, são corruptos que trabalham à favor do submundo de Gotham e odeiam o Batman. Mas quem é Pete Savage?

A referência oculta em Pete Savage

O personagem apareceu pela primeira vez na série do Batman que foi sucesso nos anos 60, com Adam West no papel do morcego.

Savage apareceu na segunda temporada, como um milionário que tem a mesma idade de Bruce Wayne. Interpretado por Albert Carrier, o personagem é um playboy quye foi sequestrado por Bruce Wayne e outro milionário, Tim Tyler, pelo vilão Cabeça de Ovo, interpretado por Vincent Price.

O reaparecimento de Savage após tantos anos pode ter servido como uma homenagem à série antiga do Batman, que também traz uma relação com o novo filme: tanto Charada como Cabeça de Ovo, vilões de cada filme/série, são considerados como os mais inteligentes vilões que o vigilante já enfrentou.

The Batman segue em exibição nos cinemas.