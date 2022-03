Personagem famoso dos quadrinhos pode aparecer em Batman 2

Batman chegou aos cinemas em março de 2022 e os fãs do filme só conseguem pensar em uma coisa: Batman 2.

A DC/Warner ainda não se pronunciou sobre uma possível sequência do filme estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, mas tanto o astro principal quando seu diretor já parecem ter planos o suficiente para dar continuidade ao longa e transformá-lo em uma franquia.

Em entrevista recente, Reeves comentou sobre a possibilidade de apresentar o personagem Robin em um provável Batman 2, mas só se ele conseguir encaixar o personagem com as apostas emocionais da história.

Ao podcast Happy Sad Confused, ele comenta: “Aqui está, eu tenho muitas ideias sobre o que quero fazer. Não tenho certeza de qual é a próxima história. Para mim, seja qual for a história vai ser, vai ser pegar esses personagens – e especificamente o personagem do Batman – e colocá-los em algum tipo de risco emocional.”

Ele continua: “Eu não quero que esse personagem se torne uma cifra. Eu não quero ficar tipo, ‘Ok, então nós vimos que não era uma história de origem, mas quer saber, isso foi meio que as origens [do Batman] e agora ele é simplesmente perfeito’. Não, você precisa testar o personagem de novo e de novo e de novo. E para mim, sim, pode haver algo nisso. Não sei. Há um mergulho profundo que já aconteceu no início e agora vou ter que mergulhar novamente se tivermos a chance de fazer outro e então veremos.”

Mas e se o Robin já tiver entrado em cena, mas ninguém percebeu?

Robin pode já ter aparecido no filme

Uma grande teoria que está rolando entre os fãs que já conferiram o novo filme do Batman nos cinemas é de que o Robin talvez já tenha sido introduzido à franquia, mas de forma silenciosa.

Em uma das cenas, Batman enfrenta uma gangue e, de todos os membros, um único iniciado não o ataca: na verdade, este adolescente sem nome divulgado até ajuda o herói, avisando-o quando um dos membros da gangue saca sua arma.

O personagem em questão é interpretado por Jay Lycurgo, que já tem um histórico na DC por ter dado vida ao personagem Tim Drake na série Titãs. Nos quadrinhos, Tim Drake foi o terceiro Robin da história, e essa conexão não parece mera coincidência.

Nada foi confirmado (ou negado) até o momento, mas se um filme Batman 2 realmente acontecer, é bem provável que vejamos Jay Lycurgo entrando oficialmente em ação como o novo Robin dos cinemas.

Enquanto isso, Batman já está em cartaz.