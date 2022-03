Personagem favorito de Pânico é confirmado no sexto filme

Pânico já está no ar desde 1996 e teve cinco filmes lançados ao longo dessas duas décadas e meia, se transformando em uma das franquias de terror mais populares do mundo — e não pretende parar tão cedo.

Recém lançado nos cinemas, o quinto filme da saga arrecadou cerca de US$ 139,5 milhões em bilheteria ao redor do mundo (dados do Box Office Mojo), sucesso que garantiu a confirmação de um sexto filme.

Enquanto o novo longa não é lançado, foi descoberto que a atriz Courtney Cox estará de volta para o seu papel de jornalista Gale Weathers em Pânico 6. A personagem é essencial para a franquia e participou de todos os filmes lançados até agora.

Ao podcast Just for Variety With Marc Malkin, Cox confirma a notícia: “Recebi o roteiro ontem. E ainda não o li. Acabei de recebê-lo e estou tão acostumado a receber, sabe, os roteiros de Shining Vale, que têm 26 páginas, e eu estou uau, tenho que ler um roteiro. Estou animada para lê-lo”.

Ela disse, ainda, que as gravações devem começar em junho no Canadá, mas não pode dizer mais nada sobre Pânico 6 por agora.

Pânico 5 é o filme mais recente da franquia

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.