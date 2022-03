Pesquisa revela o Batman favorito dos fãs

Com o lançamento de Batman, qual é a versão do Cavaleiro das Trevas favorita dos fãs? O JoBlo, um dos grandes sites de cultura pop dos Estados Unidos, decidiu responder essa pergunta.

O site abriu uma pesquisa com o público, que poderia votar em apenas um dos seguintes nomes: Adam West, Michael Keaton, Kevin Conroy, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson.

Com 31,5% dos votos, o primeiro colocado é… Robert Pattinson, o novo Batman!

Superando as desconfianças, o ator vem recebendo elogios por sua interpretação de Batman, que é considerada próxima dos quadrinhos.

Robert Pattinson lidera, seguido por Christian Bale

O segundo lugar é de Christian Bale, que aparece com 27,4% dos votos. Michael Keaton é o terceiro colocado, com 16,5% dos votos. Ben Affleck recebeu 7,2% dos votos e ficou em quinto lugar.

O último colocado é George Clooney, com apenas 0,5% dos votos. Uma outra pesquisa do JoBlo também procurou determinar o filme do Batman favorito do público.

Nesse caso, resultou em um empate técnico entre Batman (o de 2022) e Batman: O Cavaleiro das Trevas, com 34,7% e 33,3% dos votos, respectivamente.

Batman está em cartaz nos cinemas.