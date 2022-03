Piores do Oscar: veja os vencedores do Framboesa de Ouro 2022

O Framboesa de Ouro 2022 divulgou a lista de “vencedores” do prêmio, que tira sarro do Oscar ao premiar os piores do ano.

Diana: O Musical é o que conquistou mais prêmios, inclusive os de pior filme e pior atriz. LeBron James e Space Jam: Um Novo Legado também não se saíram muito bem.

Nem mesmo Jared Leto se livrou, tendo ganhado o prêmio de pior ator coadjuvante pelo papel dele em Casa Gucci.

A lista de vencedores do Framboesa de Ouro

Confira a lista completa abaixo.

Pior filme:

Diana: O Musical

Pior ator

LeBron James (Space Jam: Um Novo Legado)

Pior atriz

Jeanna de Waal (Diana: O Musical)

Pior atriz codjuvante

Judy Kaye como Rainha Elizabeth e Barbara Cartland (Diana: O Musical)

Pior ator coadjuvante

Jared Leto (Casa Gucci)

Pior performance de Bruce Willis em filme de 2021

Bruce Willis em Invasão Cósmica

Framboesa de Redenção

Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs

Pior casal

LeBron James e qualquer personagem animado da Warner.

Pior remake, cópia ou continuação

Space Jam: Um Novo Legado

Pior diretor

Christopher Ashley, por Diana: O Musical

Pior roteiro

Diana: O Musical